Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.

KAPTAN İLE KRUSE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'de yıldız futbolculardan Emre ile Kruse bu maçta kadroya giremedi. Kaptan Emre tribünde eşiyle birlikte yer aldı. Alman futbolcu da kendisine tahsis edilen bölgeden müsabakayı takip etti. Öte yandan Emre A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.