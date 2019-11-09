Hocam al sen kullan
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Aytaç Kara'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi Ali Palabıyık'ın önüne bıraktı.
Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. Ali Palabıyık bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.
KAPTAN İLE KRUSE TRİBÜNDEYDİ
Fenerbahçe'de yıldız futbolculardan Emre ile Kruse bu maçta kadroya giremedi. Kaptan Emre tribünde eşiyle birlikte yer aldı. Alman futbolcu da kendisine tahsis edilen bölgeden müsabakayı takip etti. Öte yandan Emre A Milli Takım'ın İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
- 9.11.2019
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Toplam 2
Yorum
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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