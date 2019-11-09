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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Hocam al sen kullan

Hocam al sen kullan

-Kasımpaşa maçında 'nın hareketi geceye damga vurdu. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltı sonrası meşin yuvarlağı alıp maçın hakemi 'ın önüne bıraktı.

Orta saha oyuncusunun bu sırada, "Hocam al sen kullan" dediği kameralara da yansıdı. bu hareketi nedeniyle sarı kartına başvurdu.

KAPTAN İLE KRUSE TRİBÜNDEYDİ
'de yıldız futbolculardan Emre ile Kruse bu maçta kadroya giremedi. Kaptan Emre tribünde eşiyle birlikte yer aldı. Alman futbolcu da kendisine tahsis edilen bölgeden müsabakayı takip etti. Öte yandan Emre A 'ın İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

  1. 9.11.2019
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