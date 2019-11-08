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08 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe - Bayern Münih | CANLI

'nin 7. haftasında Erkek Basketbol Takımı, sahasında Almanya temsilcisi 'i ağırlıyor. Karşılaşmanın skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

'de sezona kötü başlayan , geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geride bıraktığı çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi FOX'a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 67-55 yenildi. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü ise Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibinin son bölümdeki 0-10'luk serisine engel olamayarak müsabakadan 76-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun altı maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor.

Bu zorlu mücadelenin anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-15 Bayern Münih

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 40-39 Bayern Münih

3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 61-62 Bayern Münih

SON PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 72-64 Bayern Münih

AVRUPA'DA 516. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. 'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

  1. 08.11.2019
  2. Güncelleme: 08.11.2019 22:23
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