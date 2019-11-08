Fenerbahçe - Bayern Münih | CANLI
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlıyor. Karşılaşmanın skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.
EuroLeague'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de geride bıraktığı çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 30 Ekim Çarşamba günü Maccabi FOX'a konuk olan Fenerbahçe, rakibine 67-55 yenildi. Fenerbahçe Beko, 1 Kasım Cuma günü ise Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Mücadelenin büyük bölümünü önde götüren Fenerbahçe Beko, rakibinin son bölümdeki 0-10'luk serisine engel olamayarak müsabakadan 76-79 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun altı maç sonunda bir galibiyeti bulunuyor.
Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 18-15 Bayern Münih
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 40-39 Bayern Münih
3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 61-62 Bayern Münih
SON PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 72-64 Bayern Münih
AVRUPA'DA 516. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.
- 08.11.2019
- Güncelleme: 08.11.2019 22:23
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe - Bayern Münih | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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