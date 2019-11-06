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06 Kasım 2019, Çarşamba
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İlker’in hayali gerçek oldu

İlker’in hayali gerçek oldu

Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki 'ın hayali gerçek oldu. taraftarı olan İlker, hayranı olduğu 'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle buluştu.

Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki 'ın hayali gerçek oldu. taraftarı olan İlker, hayranı olduğu 'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle buluştu. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'le sohbet etme şansı bulan İlker, dünkü idmanın bir bölümünü de izledi.

  1. 6.11.2019
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