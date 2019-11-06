İlker’in hayali gerçek oldu
Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu. Fenerbahçe taraftarı olan İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle buluştu.
Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu. Fenerbahçe taraftarı olan İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle buluştu. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'le sohbet etme şansı bulan İlker, dünkü idmanın bir bölümünü de izledi.
- 6.11.2019
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nedim biz alırız maçları hadi takım
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Toplam 1
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Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
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