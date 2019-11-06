İlker’in hayali gerçek oldu

Milyonda bir görülen kemik deformasyonu hastalığı bulunan 14 yaşındaki İlker Bayrak'ın hayali gerçek oldu. Fenerbahçe taraftarı olan İlker, hayranı olduğu Volkan Demirel'le tanıştı, futbolcular ve teknik heyetle buluştu. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'le sohbet etme şansı bulan İlker, dünkü idmanın bir bölümünü de izledi.