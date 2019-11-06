Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Zirveye kurulacağız

Oyuncularından özellikle dış sahada yaşanan puan kayıplarının en aza indirilmesini isteyen Yanal, "Bu konuda istikrarı yakalamalıyız. Yalnızca istatistiklerde iyi olmak yetmiyor. Bunu sonuçlara da yansıtmalıyız. Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan takımız ve artık çok istediğimiz zirveye kurulmalıyız" diye konuştu.