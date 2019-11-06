Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Zirveye kurulacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, motivasyon turlarına başladı, öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu. Oyuncularla toplantı yapan Yanal, “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Artık istatistiklerimizi sonuçlara yansıtmalıyız” dedi.
Oyuncularından özellikle dış sahada yaşanan puan kayıplarının en aza indirilmesini isteyen Yanal, "Bu konuda istikrarı yakalamalıyız. Yalnızca istatistiklerde iyi olmak yetmiyor. Bunu sonuçlara da yansıtmalıyız. Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan takımız ve artık çok istediğimiz zirveye kurulmalıyız" diye konuştu.
- 6.11.2019
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nedim biz alırız maçları hadi takım
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