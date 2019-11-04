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04 Kasım 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 11'inci haftasında ile 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular salonda sakatlık önleyici egzersizler yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ile Adil Dami ise hazırlıklarını özel program dahilinde sürdürdü.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 04.11.2019
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