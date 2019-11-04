Ersun Yanal 6. kez kaybetti

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı 6.kez kaybetti.



Tecrübeli teknik adam, 4'er kez Fenerbahçe ve Trabzonspor ile, 3'er kez de Eskişehirspor ve Manisaspor ile Kayserispor'a rakip oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kayserispor'a rakip olduğu 4 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de yenildi.

Ersun Yanal'ın Kayserispor'a karşı rakip olduğu maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3

2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2013/2014 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2

2013/2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5-1

2012/2013 Eskişehirspor-Kayserispor 0-3

2012/2013 Kayserispor-Eskişehirspor 3-2

2011/2012 Kayserispor-Eskişehirspor 2-2

2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1

2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Manisaspor 2-2

2005/2006 Kayserispor-Manisaspor 7-2

2005/2006 Manisaspor-Kayserispor 1-0