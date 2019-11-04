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04 Kasım 2019, Pazartesi
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6. kez kaybetti

Ersun Yanal 6. kez kaybetti

Teknik Direktör , 4 farklı takımla 'a rakip oldu. 14 müsabakada Ersun Yanal ve ekibi, 5 galibiyet 3 beraberlik alırken 6 kez yenildi.

, İstikbal Mobilya 'a karşı 6.kez kaybetti.

Tecrübeli teknik adam, 4'er kez Fenerbahçe ve ile, 3'er kez de ve Manisaspor ile Kayserispor'a rakip oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe ile Kayserispor'a rakip olduğu 4 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de yenildi.

Ersun Yanal'ın Kayserispor'a karşı rakip olduğu maçlar ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0
2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3
2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1
2013/2014 Kayserispor-Fenerbahçe 0-2
2013/2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5-1
2012/2013 Eskişehirspor-Kayserispor 0-3
2012/2013 Kayserispor-Eskişehirspor 3-2
2011/2012 Kayserispor-Eskişehirspor 2-2
2008/2009 Kayserispor-Trabzonspor 1-1
2007/2008 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2006/2007 Kayserispor-Manisaspor 2-2
2005/2006 Kayserispor-Manisaspor 7-2
2005/2006 Manisaspor-Kayserispor 1-0

  1. 04.11.2019
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