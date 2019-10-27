Fenerbahçe'de Kasırga Garry döndü

Taraftarı önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, 14 dakikada Rodrigues ve Zanka ile 2-0'ı yakaladı. Etkili futbolda kanatlarda görev alan Rodrigues ve Moses başroldeydi. Serdar'ın kendi kalesine attığı gol Konya'yı umutlandırsa da 28'de sahneye çıkan Ozan skoru 3-1'e taşıdı. İkinci yarıda Gustavo ve Muriç şenliği bitirdi.



İKİNCİ KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI

Kanarya bu skorla ilk iki haftanın ardından ligde bu sezon ikinci kez üst üste iki maç kazandı. Geçen hafta evinde Malatyaspor'a kaybeden Konyaspor ise üst üste ikinci, toplamda üçüncü yenilgisini aldı. Haftaya ligin en az (8) gol yiyen dört ekibinden biri olarak giren Aykut Kocaman'ın öğrencileri dün kalesinde gördüğü 5 golle bir anda en çok gol yiyen 6 takım arasına girdi. Fenerbahçe haftaya Kayserispor deplasmanına gidecek. İttifak Holding Konyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.



ZANKA 2.'Yİ ATTI

Zanka, sarı-lacivertli forma ile 2. golünü Konya'ya attı. Danimarkalı, 14'te farkı ikiye çıkardı. Bu arada Danimarka basını, Denizli maçında asker tişörtü giyen Zanka'ya tepki gösterip, "UEFA ceza vermeli" dedi.



KONYA ÇÖKTÜ

Bu sezon ligde çıktığı 4 deplasmanda sadece 3 gol yiyen Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 3'ü ilk 28 dakikada olmak üzere kalesinde 5 gol gördü. Kocaman'ın ekibi, 17 maç sonra bir maçta 2'den fazla gol yedi.



'% 100' OZAN!

Geçen sezon Alanyaspor'a kiralanan Ozan, başarılı performansı sonrası geri döndüğü Fenerbahçe'de ilk golünü attı. Milli oyuncunun, skoru 3-1'e getiren golü Kanarya'nın Konya'ya ligde attığı 100. gol olarak tarihe geçti. Ozan 9 maçta da 90 dakika forma giydi.



MOSES NİHAYET

Fenerbahçe'nin Nijeryalı hücum oyuncusu Victor Moses, 67 gün sonra ilk 11'e döndü.Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11 başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 77'de sakatlanıp çıkmıştı. 81 dakika oyunda kalan Moses, 2. golü hazırladı.



TOPUN AZİZ'LİĞİ

Denizli maçının yıldızlarından Serdar Aziz dün topu azizliğine uğradı. Tecrübeli oyuncunun, 16'da uzaklaştırmak istediği top falso alarak Altay'ın üzerinden ağlara gitti. Baldırında sıkıntı yaşayan Serdar 70. dakikada alkışlarla yerini Sadık Çiftpınar'a bıraktı.



YİĞİTER İLK KEZ

Kanarya'da Harun Tekin'in akciğer enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle yedek kulübesinde genç kaleci Abdullah Yiğiter yer aldı. 19 yaşındaki file bekçisi ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi. Yanal, Denizlispor onbirinde tek değişiklik yaptı. Tolga Ciğerci'nin yerine Moses'a şans tanıdı.