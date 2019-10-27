Başkan Erdoğan: Gönül ferman dinlemiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası müsabakalarda takım halinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren F.Bahçe'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcuyla milli forma altında yarıştığını belirterek, "Temennimiz odur ki bu sayı daha da artsın. Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir" ifadesini kullandı.



BİZİM IÇİN AYRI BİR BAHTİYARLIK

Çeyrek asrı geride bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevleri süresince hizmet verme açısından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk, bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hep en üstte kaldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor. Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, F.Bahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır. Bir de Türkiye'de en çok normal üyeye sahip olan kulüp F.Bahçe. 10 binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulüpte de Yüksek Divan Kurulu'nun şu anda üyelerinden bir tanesi olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık."



TAKIM DEĞİŞTİRİLMEZ

Takım tutmanın aslında bir gönül işi olduğunu, insan çıkarı için pek çok şeyi yapabileceğini, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebileceğini ancak asla yapamayacağı şeylerden birinin takım değiştirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, F.Bahçe sevdasının kendi gönlüne çocukluk ve gençlik yıllarında düştüğünü, amatörden profesyonele doğru giden futbol hayatına siyasi çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle ara vermek durumunda kaldığını anlattı. Erdoğan, babasının bu yola devam etmesine müsaade etmediğini, okumasını istediğini dile getirerek, sahanın içinde olmasa da sporla, futbolla, F.Bahçe ile olan muhabbetinin, takibinin hep devam ettiğini söyledi.



MÜHÜR BASMALIYIZ

Başkan Erdoğan, böylesine bir gün yaşanmasına vesile oldukları için kulüp yönetimine de teşekkür etti. Ecdadın sporda iddialı olduğunu ifade eden Erdoğan, atçılıktan okçuluğa, güreşten kılıç kullanmaya kadar pek çok branşın ecdadın günlük hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Niçin bizim kulüplerimiz, millilerimiz, milli takımımız çok daha başarılara mührünü basmasın. Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan bir iki madalyayla dönmeyi başarı sayamayız" dedi. Bu konuda iki önemli eksiğin olduğunu belirten Erdoğan, birincisinin altyapı, ikincisinin de sporcu yetiştirme sistemi olduğunu söyledi.



ERDOĞAN İLE GURUR DUYUYORUZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın F.Bahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. Koç şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce F.Bahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. F.Bahçeli, vatanını savunmak için koşar. Barış Pınar Harekatı'na başından beri destek verdiğimizi hep söyledik, bütün Mehmetçiklerimize buradan selam gönderiyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."



ERDOĞAN İÇİN KISA FİLM HAZIRLANDI

Fenerbahçe, Başkan Erdoğan için kısa bir film hazırladı. Kısa filmde Erdoğan'ın futbolculuk döneminden kesitler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Emre Belözoğlu, Rıdvan Dilmen, futbol oynadığı dönemdeki eski takım arkadaşları başta olmak üzere yapılan röportajlar yer aldı.



TESİS SAYISINI 3 BİN 701'E ÇIKARDIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık görevini üstlendiği günden itibaren kendi spor geçmişi sebebiyle de çok iyi bildiği bu iki eksiği gidermek için yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şunları anlattı: "2002 yılında ülkemizin tamamında toplam spor tesisi sayısı 1575'ti. Biz buna son 17 yılda 2 bin 126 tesis ilave ettik ve sayıyı 3 bin 701'e çıkardık. Şu ana kadar 16 büyük stadyumu tamamlayıp hizmete sunduk. 12'sinin inşasına, 9'unun proje ve ihale çalışmalarına devam ediyoruz."



MÜJDE! LİSENİN DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Stadın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisi hakkında konuşan Ali Koç, "Göreve geldiğimizden beri çok üzerinde durduğumuz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir. Bu konuyu bilfiil takip ederek desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



REKOR BİR KATILIM

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısına yoğun bir katılım oldu. Diğer divan kurulu toplantılarına oranla çok daha fazla üyenin katılım gösterdiği toplantıda üyeler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.