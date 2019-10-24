Usta yorumcudan flaş sözler! ''Belhanda davul bile çalamaz''

''EY BELHANDA R.MADRID KARŞISINDA NE OYNADIN?''



Fatih hoca, Belhanda'nın ismine bile saygı duyarak 1 saatten fazla sahada tuttu onu. Ey Belhanda sen Real Madrid karşısında ne oynadın da seni protesto eden taraftarlara küfür ediyor, el kol hareketi yapıyorsun.



