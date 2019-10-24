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Usta yorumcudan flaş sözler! ''Belhanda davul bile çalamaz''
Usta yorumcudan flaş sözler! ''Belhanda davul bile çalamaz''
Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, yazarımız Erman Toroğlu, A Spor Müdürü Serkan Korkmaz, yazarımız Reha Kapsal önemli tespitlerde bulundu, 4 büyük takım olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sorunlarına parmak bastı. İşte usta yorumcuların gündem belirleyecek ifadeleri...
24 Ekim 2019 Perşembe 07:09
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım. Belhanda çıkarken taraftarlara küfretti.
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Zeki Uzundurukan: Galatasaray, gol sorununa çare olsun diye büyük bir yatırım yaparak Falcao'yu transfer etti. Falcao'yu da özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek aldı. Falcao'nun ayak tendonunda yaşadığı sakatlık bir türlü geçmedi.
Tam iyileşmeden sahaya sürmek de adeta intihar olur. Falcao da Fatih Terim de Galatasaray Sağlık Kurulu da bunun bilincinde hareket ediyor.
Elbette ki Falcao iyileşecek ve atacağı gollerle büyük katkı sağlayacak. Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptığı hiç doğru değil.
''EY BELHANDA R.MADRID KARŞISINDA NE OYNADIN?''
Fatih hoca, Belhanda'nın ismine bile saygı duyarak 1 saatten fazla sahada tuttu onu. Ey Belhanda sen Real Madrid karşısında ne oynadın da seni protesto eden taraftarlara küfür ediyor, el kol hareketi yapıyorsun.