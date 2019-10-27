Bir büyük Fenerbahçeli
Fenerbahçe'de dün tarihi anlar yaşandı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu'nun Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu. Erdoğan için ‘Bir büyük F.Bahçeli’ adlı özel bir video hazırlandı.
Erdoğan, Fenerbahçe'nin kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı Yüksek Divan Kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Erdoğan'ı tesislerin önünde karşıladı. Erdoğan, toplantı salonuna gelmeden önce kulüp defterini imzaladı. F.Bahçe Marşı eşliğinde salona giren Erdoğan'ı, üyeler ayakta alkışlayarak karşıladı.
PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Koç, ayrıca Erdoğan'ın ceketine F.Bahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
MESAJ ALINDI MI?
Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dün oynanan Konyaspor maçına davet etti. Başkan Erdoğan ise "Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl F.Bahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum. Mesaj alındı mı?" ifadelerini kullandı.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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