Bir büyük Fenerbahçeli

Erdoğan, Fenerbahçe'nin kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı Yüksek Divan Kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Erdoğan'ı tesislerin önünde karşıladı. Erdoğan, toplantı salonuna gelmeden önce kulüp defterini imzaladı. F.Bahçe Marşı eşliğinde salona giren Erdoğan'ı, üyeler ayakta alkışlayarak karşıladı.



PLAKET VERİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Koç, ayrıca Erdoğan'ın ceketine F.Bahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.



MESAJ ALINDI MI?

Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı dün oynanan Konyaspor maçına davet etti. Başkan Erdoğan ise "Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl F.Bahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum. Mesaj alındı mı?" ifadelerini kullandı.