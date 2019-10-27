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27 Ekim 2019, Pazar
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Bir büyük Fenerbahçeli

Bir büyük Fenerbahçeli

'de dün tarihi anlar yaşandı... Başkan , 'nun Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi oldu. Erdoğan için ‘Bir büyük F.Bahçeli’ adlı özel bir video hazırlandı.

Erdoğan, 'nin kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı üyeliği için plaketini kulüp başkanı 'tan aldı. Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı , Başkan Erdoğan'ı tesislerin önünde karşıladı. Erdoğan, toplantı salonuna gelmeden önce kulüp defterini imzaladı. F.Bahçe Marşı eşliğinde salona giren Erdoğan'ı, üyeler ayakta alkışlayarak karşıladı.

PLAKET VERİLDİ
Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan'a Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Koç, ayrıca Erdoğan'ın ceketine F.Bahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

MESAJ ALINDI MI?
Ali Koç, Başkan 'ı dün oynanan maçına davet etti. Başkan Erdoğan ise "Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl F.Bahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum. Mesaj alındı mı?" ifadelerini kullandı.

  1. 27.10.2019
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