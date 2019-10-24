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24 Ekim 2019, Perşembe
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'de Volkan lisans kursunda

Fenerbahçe'de Volkan lisans kursunda

'da antrenör (B) lisansı için eğitim gören , diplomasını alıp, 'ye hizmet etmek istediğini söyledi: "İnşallah en iyi şekilde eğitim görüp Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. hocam ve başkanım bana değer veriyorlar, önem veriyorlar. Biz de onların bu değerine ve önemine en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz."

'da antrenör (B) lisansı için eğitim gören , diplomasını alıp, 'ye hizmet etmek istediğini söyledi: "İnşallah en iyi şekilde eğitim görüp Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. hocam ve başkanım bana değer veriyorlar, önem veriyorlar. Biz de onların bu değerine ve önemine en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz."

  1. 24.10.2019
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