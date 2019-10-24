Fenerbahçe'de Volkan lisans kursunda

Erzurum'da UEFA antrenör (B) lisansı için eğitim gören Volkan Demirel, diplomasını alıp, Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğini söyledi: "İnşallah en iyi şekilde eğitim görüp Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna hizmet etmek istiyorum. Sağolsun Ersun hocam ve başkanım bana değer veriyorlar, önem veriyorlar. Biz de onların bu değerine ve önemine en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz."