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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Bu adam bir başka!

Bu adam bir başka!

Teknik direktör 'ın alınmasında ısrarcı olduğu Luiz Gustavo, kısa sürede farkını gösterdi. 'nin vazgeçilmezleri arasına giren Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 5 maçta ortalama 11 bin 363 mesafe kat etti.

32 yaşındaki futbolcu; 'a karşı 11 bin 58, Ankaragücü maçında 12 bin 50, derbisinde 11 bin 320 metre, karşılaşmasında 11 bin 97, Denizlispor mücadelesinde ise 11 bin 290 metre koştu. Koşu mesafelerinin dışında oynadığı dakikalar dikkate alındığında sarı-lacivertlilerin pas yüzdesi en yüksek ismi olan Sambacı, maç başına yüzde 91 gibi yüksek bir ortalama yakaladı. Gustavo, oynadığı 5 maçta 2.8 top çalma istatistiğiyle de dikkat çekti.

  1. 23.10.2019
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