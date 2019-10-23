Bu adam bir başka!
Teknik direktör Ersun Yanal'ın alınmasında ısrarcı olduğu Luiz Gustavo, kısa sürede farkını gösterdi. Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Brezilyalı futbolcu, forma giydiği 5 maçta ortalama 11 bin 363 mesafe kat etti.
32 yaşındaki futbolcu; Alanyaspor'a karşı 11 bin 58, Ankaragücü maçında 12 bin 50, Galatasaray derbisinde 11 bin 320 metre, Antalyaspor karşılaşmasında 11 bin 97, Denizlispor mücadelesinde ise 11 bin 290 metre koştu. Koşu mesafelerinin dışında oynadığı dakikalar dikkate alındığında sarı-lacivertlilerin pas yüzdesi en yüksek ismi olan Sambacı, maç başına yüzde 91 gibi yüksek bir ortalama yakaladı. Gustavo, oynadığı 5 maçta 2.8 top çalma istatistiğiyle de dikkat çekti.
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Toplam 1
Yorum
fatih ne o parkta oynamak için mi aldırtın
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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