Bu adam bir başka!

32 yaşındaki futbolcu; Alanyaspor'a karşı 11 bin 58, Ankaragücü maçında 12 bin 50, Galatasaray derbisinde 11 bin 320 metre, Antalyaspor karşılaşmasında 11 bin 97, Denizlispor mücadelesinde ise 11 bin 290 metre koştu. Koşu mesafelerinin dışında oynadığı dakikalar dikkate alındığında sarı-lacivertlilerin pas yüzdesi en yüksek ismi olan Sambacı, maç başına yüzde 91 gibi yüksek bir ortalama yakaladı. Gustavo, oynadığı 5 maçta 2.8 top çalma istatistiğiyle de dikkat çekti.