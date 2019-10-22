Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu başladı. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin yeni transferi dış basında gündem oldu. İşte gündem yaratacak o iddia...
22 Ekim 2019 Salı 20:38
Güncelleme: 22.10.2019 20:41
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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Yaz döneminde takımı büyük ölçüde yenileyen ve ocak ayında da hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi...
Alternatifi bulunmayan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, ocak ayında sol bek takviyesi yapmak için harekete geçti.
Adı AleksandarKolarov ve DarioMelnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek VitaliiMykolenko'nun peşinde.