Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu başladı. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin yeni transferi dış basında gündem oldu. İşte gündem yaratacak o iddia...