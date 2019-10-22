Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu başladı. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Buna göre çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin yeni transferi dış basında gündem oldu. İşte gündem yaratacak o iddia...

22 Ekim 2019 Salı 20:38 Güncelleme: 22.10.2019 20:41
Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Yaz döneminde takımı büyük ölçüde yenileyen ve ocak ayında da hızlı bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek transferi...

Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Alternatifi bulunmayan Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede sıkıntı yaşayan Kanarya, ocak ayında sol bek takviyesi yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular!

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki sol bek Vitalii Mykolenko'nun peşinde.

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