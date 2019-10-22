Fenerbahçe'nin görev adamları!

Tolga'nın Süper Lig kariyerinde attığı sekiz golün dördü deplasmanlarda geldi. Brezilyalı Luiz Gustavo ise Yukatel Denizlispor karşısında tam 11 bin 290 metre ile sarılacivertli takımın en çok koşan oyuncusuydu. Sambacı rakip ataklara yine ilk set koyan isimdi. Paslarıyla da atak organizasyonlarında kilit görev üstlendi.