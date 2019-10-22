Fenerbahçe'nin görev adamları!
Fenerbahçe'de bazı isimler de takımın başarısında gizli rol oynuyor. Bunların başında ise Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo geliyor. Denizli'de Fenerbahçe'yi öne geçiren Tolga, bu sezon ikinci golünü attı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda attığı son 3 golün ikisine imza koydu.
Tolga'nın Süper Lig kariyerinde attığı sekiz golün dördü deplasmanlarda geldi. Brezilyalı Luiz Gustavo ise Yukatel Denizlispor karşısında tam 11 bin 290 metre ile sarılacivertli takımın en çok koşan oyuncusuydu. Sambacı rakip ataklara yine ilk set koyan isimdi. Paslarıyla da atak organizasyonlarında kilit görev üstlendi.
- 22.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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