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22 Ekim 2019, Salı
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'nin görev adamları!

Fenerbahçe'nin görev adamları!

'de bazı isimler de takımın başarısında gizli rol oynuyor. Bunların başında ise ve geliyor. 'de Fenerbahçe'yi öne geçiren Tolga, bu sezon ikinci golünü attı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin 'de deplasmanda attığı son 3 golün ikisine imza koydu.

Tolga'nın kariyerinde attığı sekiz golün dördü deplasmanlarda geldi. Brezilyalı ise Yukatel Denizlispor karşısında tam 11 bin 290 metre ile sarılacivertli takımın en çok koşan oyuncusuydu. Sambacı rakip ataklara yine ilk set koyan isimdi. Paslarıyla da atak organizasyonlarında kilit görev üstlendi.

  1. 22.10.2019
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