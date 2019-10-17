Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
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'den Fransız basınına sert tepki

Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki

'nin Fransız stoperi , hesabından paylaştığı video ile kendisini eleştiren Fransız basınına sert çıktı. Tecrübeli futbolcu "Beni rahat bırakın" dedi.

hesabının profil fotoğrafını 'asker selamı' verirken çekilmiş pozuyla değiştiren 'nin deneyimli futbolcusu , kendisini Türk askerine destek vermekle eleştiren Fransız basınına sert çıktı.

Yine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rami, çektiği videoda "Beni rahat bırakın" dedi ve şunları dile getirdi:

"Bu videoyu Fransız medyasında konuşulan konu üzerine çekiyorum. Instagram üzerindeki profil fotoğrafım çok konuşuldu. Size samimi olarak söylüyorum beni rahat bırakın. Beni çok yoruyorsunuz. Fotoğrafı attım nokta! Bu fotoğrafı çekildiğim tarih iki ay önceydi ve Fenerbahçe'ye imza atmıştım. Ayrıca aynı fotoğrafı bir ay önce sosyal medyada paylaştım. Yaptığınız beni güldürmüyor."

  1. 17.10.2019
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