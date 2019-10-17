Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Instagram hesabından paylaştığı video ile kendisini eleştiren Fransız basınına sert çıktı. Tecrübeli futbolcu "Beni rahat bırakın" dedi.
Instagram hesabının profil fotoğrafını 'asker selamı' verirken çekilmiş pozuyla değiştiren Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Adil Rami, kendisini Türk askerine destek vermekle eleştiren Fransız basınına sert çıktı.
Yine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rami, çektiği videoda "Beni rahat bırakın" dedi ve şunları dile getirdi:
"Bu videoyu Fransız medyasında konuşulan konu üzerine çekiyorum. Instagram üzerindeki profil fotoğrafım çok konuşuldu. Size samimi olarak söylüyorum beni rahat bırakın. Beni çok yoruyorsunuz. Fotoğrafı attım nokta! Bu fotoğrafı çekildiğim tarih iki ay önceydi ve Fenerbahçe'ye imza atmıştım. Ayrıca aynı fotoğrafı bir ay önce sosyal medyada paylaştım. Yaptığınız beni güldürmüyor."
- 17.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Adil Rami'den Fransız basınına sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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