Zoran Barisic'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara
Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'in sportif direktörlüğünü yapan deneyimli antrenör Zoran Barisic, Fenerbahçe'de forma giyen Sloven futbolcu Mija Zajc'a övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Ülkemizde bir dönem Karabükspor'un teknik direktörlüğü de yapan Avusturyalı antrenör Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a övgüler yağdırdı.
EURO 2020 elemelerinde oynanacak Slovenya-Avusturya maçı öncesi konuşan deneyimli antrenör, sarı-lacivertli futbolcuyu çok beğendiğini söyleyerek "Gerçek bir 10 numara" ifadelerini kullandı. Barisic ayrıca Atalanta forması giyen Josip Ilicic'e de ayrı bir parantez açarak "Güçlü sol ayağı ve dinamik bir yapısı var. Sahada her şeyi yapabilir" dedi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Zajc, bu sezon forma giydiği 3 maçta toplam 82 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
- 11.10.2019
- Babel'e şok yanıt! Sneijder ve Robin van Persie...
- Arsenal'den Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe... | Son dakika transfer haberleri
- İspanya'da Roberto Soldado mucizesi!
- Tuncay Şanlı'dan flaş Falcao yorumu!
- Değerini 7 kat arttırmıştı... Son dakika Altay Bayındır bombası! Fenerbahçe transfer haberleri
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
-
Fenerbahçe'de Max Kruse antrenmanda adeta çıldırdı!
Toplam 1
Yorum
salih kazmanın teki hiç bir şutu kaleyi bulmuyor çok zayıf cılız şutları var
-
‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
Zoran Barisic'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.