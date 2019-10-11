Zoran Barisic'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara

Ülkemizde bir dönem Karabükspor'un teknik direktörlüğü de yapan Avusturyalı antrenör Zoran Barisic, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a övgüler yağdırdı.

EURO 2020 elemelerinde oynanacak Slovenya-Avusturya maçı öncesi konuşan deneyimli antrenör, sarı-lacivertli futbolcuyu çok beğendiğini söyleyerek "Gerçek bir 10 numara" ifadelerini kullandı. Barisic ayrıca Atalanta forması giyen Josip Ilicic'e de ayrı bir parantez açarak "Güçlü sol ayağı ve dinamik bir yapısı var. Sahada her şeyi yapabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Zajc, bu sezon forma giydiği 3 maçta toplam 82 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.