Zoran Barisic'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara

Zoran Barisic'ten Mija Zajc övgüsü: Gerçek bir 10 numara

Avusturya Ligi takımlarından Rapid Wien'in sportif direktörlüğünü yapan deneyimli antrenör , 'de forma giyen Sloven futbolcu Mija Zajc'a övgüler yağdırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Ülkemizde bir dönem 'un teknik direktörlüğü de yapan Avusturyalı antrenör , 'nin Sloven futbolcusu 'a övgüler yağdırdı.

EURO 2020 elemelerinde oynanacak Slovenya-Avusturya maçı öncesi konuşan deneyimli antrenör, sarı-lacivertli futbolcuyu çok beğendiğini söyleyerek "Gerçek bir 10 numara" ifadelerini kullandı. Barisic ayrıca Atalanta forması giyen Josip Ilicic'e de ayrı bir parantez açarak "Güçlü sol ayağı ve dinamik bir yapısı var. Sahada her şeyi yapabilir" dedi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Zajc, bu sezon forma giydiği 3 maçta toplam 82 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

  1. 11.10.2019
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