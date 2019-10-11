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11 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçeli 'dan ameliyat sonrası açıklama

Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan ameliyat sonrası açıklama

'nin Faslı futbolcusu , milli arada ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcu hesabından mesaj yolladı.

ameliyat sonrası bir paylaşım yaptı. 'de son maçlarda büyük fedakarlık yaparak iğne ile sahaya çıkan deneyimli futbolcu operasyon sonrası hesabından bir açıklama yaptı. Nabil Dirar, ''Operasyon iyi geçti. Yakında sahaya döneceğim. Ama ondan önce, rehabilitasyon sürecim var. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim, çok yakında görüşmek üzere'' ifadelerini kullandı.

  1. 11.10.2019
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