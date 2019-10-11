Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan ameliyat sonrası açıklama
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, milli arada ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından mesaj yolladı.
Nabil Dirar ameliyat sonrası bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'de son maçlarda büyük fedakarlık yaparak iğne ile sahaya çıkan deneyimli futbolcu operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Nabil Dirar, ''Operasyon iyi geçti. Yakında sahaya döneceğim. Ama ondan önce, rehabilitasyon sürecim var. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum. Tüm mesajlarınız için teşekkür ederim, çok yakında görüşmek üzere'' ifadelerini kullandı.
- 11.10.2019
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Fenerbahçeli Nabil Dirar'dan ameliyat sonrası açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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