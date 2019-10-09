Valdes iddiası

Yıllarca kalesini koruduğu Barcelona'da U19 takımını çalıştıran Victor Valdes'in İstanbul'a geleceği iddia edildi. Barça'daki görevinden ayrılan 37 yaşındaki eski kalecinin Fenerbahçe'nin alt yapılarından sorumlu olacağı ileri sürüldü.

EN CENTİLMEN TAKIM

Ligde oynanan 7 maç sonunda en centilmen takım Fenerbahçe oldu. 316 sarı, 22 de kırmızı kartın çıkarıldığı bu sezon sarı-lacivertliler, tüm maçları 11 oyuncuyla tamamlamayı başardı, yalnızca 8 kez sarardı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumundaydı.