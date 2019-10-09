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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Valdes iddiası

Valdes iddiası

için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıllarca kalesini koruduğu 'da takımını çalıştıran 'in 'a geleceği iddia edildi.

Yıllarca kalesini koruduğu 'da takımını çalıştıran 'in 'a geleceği iddia edildi. Barça'daki görevinden ayrılan 37 yaşındaki eski kalecinin 'nin alt yapılarından sorumlu olacağı ileri sürüldü.

EN CENTİLMEN TAKIM
Ligde oynanan 7 maç sonunda en centilmen takım Fenerbahçe oldu. 316 sarı, 22 de kırmızı kartın çıkarıldığı bu sezon sarı-lacivertliler, tüm maçları 11 oyuncuyla tamamlamayı başardı, yalnızca 8 kez sarardı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumundaydı.

  1. 9.10.2019
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