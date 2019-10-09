Valdes iddiası
Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıllarca kalesini koruduğu Barcelona'da U19 takımını çalıştıran Victor Valdes'in İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Yıllarca kalesini koruduğu Barcelona'da U19 takımını çalıştıran Victor Valdes'in İstanbul'a geleceği iddia edildi. Barça'daki görevinden ayrılan 37 yaşındaki eski kalecinin Fenerbahçe'nin alt yapılarından sorumlu olacağı ileri sürüldü.
EN CENTİLMEN TAKIM
Ligde oynanan 7 maç sonunda en centilmen takım Fenerbahçe oldu. 316 sarı, 22 de kırmızı kartın çıkarıldığı bu sezon sarı-lacivertliler, tüm maçları 11 oyuncuyla tamamlamayı başardı, yalnızca 8 kez sarardı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 9 kırmızı kartla ligin en hırçın iki takımından biri konumundaydı.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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