Denizli'de sahada

Ayak tabanındaki çatlak nedeniyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım'ın birkaç gün içinde İstanbul'a döneceği öğrenildi. Tedavisi başarılı olan yıldız futbolcunun 8. haftadaki Denizlispor karşılaşmasına da yetişeceği belirtildi. 29 yaşındaki sol bekin oynamasına engel bir durumun kalmadığı kaydedildi.

DEVLER HIZ KESMİYOR

Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkacak F.Bahçe Beko, bugün Sırbistan'a gidiyor. Kızılyıldız'a konuk olacak basketbolcular, dün İstanbul'daki son idmanını yaptı.