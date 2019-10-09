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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'de sahada

Denizli'de sahada

'nin tecrübeli isimlerinden ayak tabanındaki çatlak nedeniyle 'ye gitmişti. Hasan Ali'nin birkaç gün içinde 'a döneceği öğrenildi.

Ayak tabanındaki çatlak nedeniyle 'ye giden 'ın birkaç gün içinde 'a döneceği öğrenildi. Tedavisi başarılı olan yıldız futbolcunun 8. haftadaki Denizlispor karşılaşmasına da yetişeceği belirtildi. 29 yaşındaki sol bekin oynamasına engel bir durumun kalmadığı kaydedildi.

DEVLER HIZ KESMİYOR
Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkacak F.Bahçe Beko, bugün 'a gidiyor. Kızılyıldız'a konuk olacak basketbolcular, dün İstanbul'daki son idmanını yaptı.

  1. 9.10.2019
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