Denizli'de sahada
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Hasan Ali Kaldırım ayak tabanındaki çatlak nedeniyle ABD'ye gitmişti. Hasan Ali'nin birkaç gün içinde İstanbul'a döneceği öğrenildi.
Ayak tabanındaki çatlak nedeniyle ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım'ın birkaç gün içinde İstanbul'a döneceği öğrenildi. Tedavisi başarılı olan yıldız futbolcunun 8. haftadaki Denizlispor karşılaşmasına da yetişeceği belirtildi. 29 yaşındaki sol bekin oynamasına engel bir durumun kalmadığı kaydedildi.
DEVLER HIZ KESMİYOR
Avrupa Ligi'nde 2. maçına çıkacak F.Bahçe Beko, bugün Sırbistan'a gidiyor. Kızılyıldız'a konuk olacak basketbolcular, dün İstanbul'daki son idmanını yaptı.
- 9.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
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