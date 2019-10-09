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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Potada dev maç

Potada dev maç

, ile arasındaki dev maçla sahibini bulacak. Kayseri’deki mücadele 18.00’de TRT Spor 2’den ekranlara gelecek.

Basketbolda 27. 'nın sahibi bugün belli oluyor. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Öznur Kablo, statü gereği son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 18.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor 2'den yayınlanacak. İlki 1993 yılında düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sarı-lacivertliler, son olarak 2015 yılında mutlu sona ulaşmıştı. Fenerbahçe aynı zamanda 11 kezle kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor. Adana temsilcisi ise bugün yapılacak dev finalde bu kupayı ilk kez müzesine götürmek için mücadele verecek.
  1. 9.10.2019
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