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09 Ekim 2019, Çarşamba
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Volkan çalışıyor

Volkan çalışıyor

'de teknik heyete dahil olan , Avrupa turuna devam ediyor. 'in formasını giydiği Westerlo'nun maçını izlemek için 'ya giden Volkan, dün de 'daydı.

'de teknik heyete dahil olan , Avrupa turuna devam ediyor. 'in formasını giydiği Westerlo'nun maçını izlemek için 'ya giden Volkan, dün de 'daydı. Feyenoord'un altyapısını çalıştıran eski takım arkadaşı Kuyt ile bir araya gelen Volkan, daha sonra Hollada ekibinin idmanlarını da takip etti.

ARTIK GÖZLER SERDAR AZİZ'DE
Savunmadaki hatalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren F.Bahçe'de gözler 'e çevrildi. Teknik heyetin kolundaki çatlak nedeniyle oynatmadığı tecrübeli stoperin milli arada daha iyi duruma geleceği öğrenildi. Serdar'ın hazır olması halinde Denizlispor'a karşı forma giyeceği belirtildi.

  1. 9.10.2019
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