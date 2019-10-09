Volkan çalışıyor

Fenerbahçe'de teknik heyete dahil olan Volkan Demirel, Avrupa turuna devam ediyor. Berke Özer'in formasını giydiği Westerlo'nun maçını izlemek için Belçika'ya giden Volkan, dün de Hollanda'daydı. Feyenoord'un altyapısını çalıştıran eski takım arkadaşı Kuyt ile bir araya gelen Volkan, daha sonra Hollada ekibinin idmanlarını da takip etti.

ARTIK GÖZLER SERDAR AZİZ'DE

Savunmadaki hatalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren F.Bahçe'de gözler Serdar Aziz'e çevrildi. Teknik heyetin kolundaki çatlak nedeniyle oynatmadığı tecrübeli stoperin milli arada daha iyi duruma geleceği öğrenildi. Serdar'ın hazır olması halinde Denizlispor'a karşı forma giyeceği belirtildi.