Fenerbahçe'den millilere tele destek
Teknik heyet ve futbolcular dünkü idmanın ardından A Milli Takım'da bulunan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ı arayarak, Arnavutluk ve Fransa maçları için destek verdi.
Ersun Yanal'ın telefonundan yapılan görüntülü aramaya çok şaşıran Emre, "Daha önce pek çok kez milli takıma davet edildim, sayısız başarı mesajları aldım ancak böylesi ilk defa oldu, çok şaşırdım. İyi ki varsınız, desteğinizi tüm takım ile de paylaşacağız. Cuma günü (bugün) Saraçoğlu'nu dolduracak taraftarlarımızın gücüyle bu maçta kazanacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. Deniz ve Ozan da Yanal ve arkadaşlarına teşekkür etti.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Fenerbahçe Kulübü'nden de şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı geldi. "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçak saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Fenerbahçe'den millilere tele destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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