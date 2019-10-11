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11 Ekim 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den millilere tele destek

Fenerbahçe'den millilere tele destek

Teknik heyet ve futbolcular dünkü idmanın ardından A Milli Takım'da bulunan Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve 'ı arayarak, Arnavutluk ve maçları için destek verdi.

'ın telefonundan yapılan görüntülü aramaya çok şaşıran Emre, "Daha önce pek çok kez davet edildim, sayısız başarı mesajları aldım ancak böylesi ilk defa oldu, çok şaşırdım. İyi ki varsınız, desteğinizi tüm takım ile de paylaşacağız. Cuma günü (bugün) Saraçoğlu'nu dolduracak taraftarlarımızın gücüyle bu maçta kazanacağımıza eminim" ifadelerini kullandı. Deniz ve Ozan da Yanal ve arkadaşlarına teşekkür etti.

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
Fenerbahçe Kulübü'nden de şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı geldi. "'nın Akçakale ilçesinde, hain terör örgütü tarafından düzenlenen alçak saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

  1. 11.10.2019
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