Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'dan kariyer itirafı! 'Yanımda kimse yoktu' - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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forması giyen 'dan kariyer itirafı! 'Yanımda kimse yoktu'

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'dan kariyer itirafı! 'Yanımda kimse yoktu'

Mili futbolcu , Arnavutluk maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır” dedi.


A 'ın yarın oynayacağı Arnavutluk maçı öncesinde milli futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım içerisindeki arkadaşlık atmosferinin üst seviyede olduğunu belirten Tufan, "Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Grubun lideri olarak da görüyoruz. Milli ruhu sahaya yansıtacağız. Hocamızın taktik anlayışıyla birlikte sahaya bunu döktüğümüz zaman sonuca da yansıyacaktır" diye konuştu.

"GEÇMİŞLE İLGİLİ SORUNLARI AŞTIM"
Geçmişte yaşadığı kalma sorunlarıyla ilgili de konuşan Tufan, şunları söyledi:
"Geçmişle ilgili problemler, sorunlar, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı tekrardan yeniledim. yüzde yüz konsantre bir şekilde odaklandım. Kendimi en güçlü şekilde antrenmanlara hazır ettim. Bunun da meyvesini yediğimi düşünüyorum. Pes edip bırakabilirdim. Bunun yerine daha çok çalışmayı hırs yapmayı edindim. Hem de hem milli takımda forma şansı buldum."

"BİZ EN İYİ ŞEKİLDE MİLLİ TAKIMI TEMSİL EDECEĞİZ"
Arnavutluk maçı hakkında düşüncelerini de aktaran Tufan, "Biz zaten gerekli analizleri yaptık. Hocamız bize gerekenleri gösterdi. Biz en iyi şekilde milli takımı temsil edip 2 ve 3 bölgelere geçeceğiz. Biz milli takım olarak en iyi yerlerde olmayı hak eden bir grubuz. Bunu yansıtacağız sahada. Sonuç kendiliğinden gelecektir" şeklinde konuştu.

"EMRE AĞABEYİN ÜZERİMDE EMEĞİ VAR"
Ozan Tufan, 'nun hayatına olumlu katkı yaptığını da vurgulayarak, "Emre ağabeyin emeği üzerimde var. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde Emre ağabeyin emeği var. Fenerbahçe de zor bir süreçten geçiyordum onda da katkısı var. Ben her şeyi kendim yaptım. Kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu. Her şey iyi giderken herkes arıyordu. Ben kendim konsantre oldum. Kendi hayatımı kendim düzenledim ve sadece ailem vardı. Benim en büyük destekçim ailemdir sonra Fenerbahçe gelir. Emre ağabey benimle çok ilgileniyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Önemli olan milli takım" ifadelerini kullandı.

  1. 10.10.2019
  2. Güncelleme: 10.10.2019 18:58
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