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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'de Hasan Ali sevinci!

Fenerbahçe'de Hasan Ali sevinci!

Futbol Takımı, 'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı kalan ise koşulara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ndeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, sakatlık önleyici egzersizlerle devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu, ve Mauricio Isla özel program dahilinde çalıştı. da koşulara başladı.

Fenerbahçe, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 18.09.2019
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