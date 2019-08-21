Transferde Fenerbahçe için flaş gelişme! Adil Rami...
France Football'da yer alan haberde; Fenerbahçe, Adil Rami transferinde şansı en büyük kulüplerden biri. Kariyerinde Fransa Ligue 1 dışında, İspanya La Liga, İtalya Serie A gibi tecrübeleri de bulunan 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, tekrar düzenli oynayacağı ve şampiyonluk mücadelesi vereceği bir kulüp arayışında... Fransız stoper Adil Rami'ye teklif yapan kulüp sayısı 5'e çıktı. Ancak, yıldız oyuncunun aklına en çok yatan teklif Fenerbahçe'den geldi.
Olimpik Marsilya'nın serbest bıraktığı Adil Rami için 5 kulübün teklifi masada bulunuyor. Fenerbahçe'nin istekli tavrı ve ilk 11'de forma giyecek olma şansının yüksek olması, Adil Rami'yi cezbetti.
ADIL RAMI'YE TEKLİF YAPANLAR
Adil Rami'ye talip olan takımlar arasında Los Angeles FC, Balotelli'yi transfer ederek sürpriz yapan Brescia, Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres ve Nice gösterildi.
Rami'nin, Fenerbahçe dışında Nice'ten gelen teklifi de ciddiye aldığı, zira Fransız ekibinde Malang Sarr, Dante ve Herelle dışında stoper olmaması nedeniyle forma şansını yüksek olacağına inandığı vurgulandı.
PAMELA ANDERSON İLE AŞK YAŞIYORDU
Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.
- 21.08.2019
- Güncelleme: 21.08.2019 17:28
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