Transferde Fenerbahçe için flaş gelişme! Adil Rami...

Olimpik Marsilya'nın serbest bıraktığı Adil Rami için 5 kulübün teklifi masada bulunuyor. Fenerbahçe'nin istekli tavrı ve ilk 11'de forma giyecek olma şansının yüksek olması, Adil Rami'yi cezbetti.

ADIL RAMI'YE TEKLİF YAPANLAR

Adil Rami'ye talip olan takımlar arasında Los Angeles FC, Balotelli'yi transfer ederek sürpriz yapan Brescia, Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres ve Nice gösterildi.

Rami'nin, Fenerbahçe dışında Nice'ten gelen teklifi de ciddiye aldığı, zira Fransız ekibinde Malang Sarr, Dante ve Herelle dışında stoper olmaması nedeniyle forma şansını yüksek olacağına inandığı vurgulandı.

PAMELA ANDERSON İLE AŞK YAŞIYORDU

Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami'yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.