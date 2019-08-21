Fenerbahçe Alper Potuk'la yeni sözleşme imzaladı
Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden oyuncusu Alper Potuk ile 2022'ye kadar olan sözleşmesini yeniledi.
Fenerbahçe, ücretinde indirime giden futbolcu Alper Potuk ile yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kendi talebi üzerine ücretinde yüzde 40 oranında indirime giden Alper Potuk'un, bu kapsamda 31 Mayıs 2022'ye kadar olan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.
Ülker Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen törende sportif direktör Damien Comolli'nin de hazır bulunduğu kaydedildi.
Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, "Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız" ifadelerini kullandı.
- 21.08.2019
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