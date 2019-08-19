Alper Potuk maaşında indirime gitti

Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden, Alper Potuk ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz."

Sportif Direktör Damien Comolli ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Böyle bir davranışı ilk kez gördüğünü söyleyen Fransız futbol adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır."







FENERBAHÇELİLİK GEREKTİĞİNDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTIR



Yaptığı bu davranıştan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan tecrübeli futbolcu, ''Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır'' notunu düştü.



