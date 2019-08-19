Alper Potuk maaşında indirime gitti
Fenerbahçe'den takımdaki geleceği zaman zaman tartışılan Alper Potuk'la ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sarı-lacivertli futbolcunun kendi isteği üzerine yıllık 2.2 milyon Euro kazandığı maaşından yüzde 40 indirime gittiği ifade edildi.
Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden, Alper Potuk ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz."
Sportif Direktör Damien Comolli ise konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Böyle bir davranışı ilk kez gördüğünü söyleyen Fransız futbol adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır."
FENERBAHÇELİLİK GEREKTİĞİNDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTIR
Yaptığı bu davranıştan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan tecrübeli futbolcu, ''Fenerbahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır'' notunu düştü.
- 19.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 18:33
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Alper Potuk maaşında indirime gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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