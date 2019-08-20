'İlk penaltı hatalıydı'

Rumen hoca, "Fenerbahçe galibiyeti hak etti, bizden iyiydi ama ilk 10 dakikada verilen penaltı, penaltı değildi. Kariyerimde ilk kez bir maçta rakibime ilk 20 dakikada 3 penaltı verildi. Çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe bizden fazla ritmliydi. Daha fazla çalışmamız lazım. Zamanla her şey daha iyi olacak" dedi.



SUMUDİCA'YA 13 GOL

Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Fenerbahçe maçları yaramıyor. Kayserispor'un başında, Kanarya ile 2 kez karşılaşan Rumen hoca 8 gol görmüştü. Dün de sarı-lacivertliler, Sumidica'nın Gazişehir'ine 5 gol attı.



'SUS' YAPTI

Ligin yeni ekibi Gazişehir'in teknik direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Sumudica tribünlere 'sus' işareti yaptı. Tepki gördü.



3 YILLIK OLAY!

Marius Sumudica, Kayserispor'u çalıştırırken de Fenerbahçe kulübesi ile tartışmıştı. 3-3 biten maç sonrası rakip kulübeye 'sus' işareti yapmıştı.