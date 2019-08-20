'İlk penaltı hatalıydı'
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirtirken penaltılara şaşırdığını söyledi. “Fenerbahçe galibiyeti hak etti” diyen Gazişehir’in hocası Sumudica, verilen ilk penaltının yanlış olduğunu söyledi.
Rumen hoca, "Fenerbahçe galibiyeti hak etti, bizden iyiydi ama ilk 10 dakikada verilen penaltı, penaltı değildi. Kariyerimde ilk kez bir maçta rakibime ilk 20 dakikada 3 penaltı verildi. Çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe bizden fazla ritmliydi. Daha fazla çalışmamız lazım. Zamanla her şey daha iyi olacak" dedi.
SUMUDİCA'YA 13 GOL
Gazişehir Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya Fenerbahçe maçları yaramıyor. Kayserispor'un başında, Kanarya ile 2 kez karşılaşan Rumen hoca 8 gol görmüştü. Dün de sarı-lacivertliler, Sumidica'nın Gazişehir'ine 5 gol attı.
'SUS' YAPTI
Ligin yeni ekibi Gazişehir'in teknik direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik çıktı. Sumudica tribünlere 'sus' işareti yaptı. Tepki gördü.
3 YILLIK OLAY!
Marius Sumudica, Kayserispor'u çalıştırırken de Fenerbahçe kulübesi ile tartışmıştı. 3-3 biten maç sonrası rakip kulübeye 'sus' işareti yapmıştı.
- 20.8.2019
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Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
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Yeni sisteme ara
Toplam 2
Yorum
savaş Sol açık,Orta sahaya ve forvete ihtiyaç var.Çok pas değil hızlı futbol daha iyi bir sistem.Avcı kendini bu yönde geliştirmeli.
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Fenerbahçe 5-0 Gazişehir MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
daut 5 yıldızlılık antepi yenmekle olmaz şampiyon olup göğüslere yıldızları takmakla olunur
'İlk penaltı hatalıydı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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