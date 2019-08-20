Michael Frey kiralandı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i, Almanya 2'nci Lig takımlarından Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. 25 yaşındaki forvet geçen sezon Süper Lig'de F.Bahçe forması ile 25 maçta oynayarak, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.