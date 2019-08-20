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20 Ağustos 2019, Salı
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kiralandı

Michael Frey kiralandı

, İsviçreli golcü 'i, 2'nci Lig takımlarından 'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

, İsviçreli golcü 'i, 2'nci Lig takımlarından 'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi. 25 yaşındaki forvet geçen sezon 'de F.Bahçe forması ile 25 maçta oynayarak, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

  1. 20.8.2019
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