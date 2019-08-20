Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Süper başladık

Kanarya, rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takıldığı haftada lige görkemli bir galibiyetle başladı. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Ersun Yanal hep bu yılı işaret ederek bambaşka bir Fenerbahçe izleteceğini söylüyordu. İlk maçtan dediğini de yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı maç sonu mutluydu. Yanal "Bu sene sözümüzü tutup bu takımı şampiyon yapacağız. Güçlü bir kadro kurduk. Daha aramıza katılan arkadaşlarımız olacak. Herkesten verim alıyoruz. Taraftardan isteğim, bizi sonuna kadar desteklesinler" diye konuştu.



'HEDEFİMİZ BELLİ'

Ersun Yanal şöyle konuştu: "Evimizde kazanarak başlamak istiyorduk. Bunu da başardık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Gazişehir bizim için kapalı kutuydu. Sezona iyi hazırlanmıştık. Önemli olan bunu sahaya yansıtmaktı. Bunu da başardık. 5 gollü galibiyet süper. Daha ligin başındayız. Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz belli. Buna ulaşana kadar da sonuna kadar uğraşacağız, savaşacağız. Fenerbahçe camiasının bir olduğunda neler yapabileceğini herkese bir kez daha göstereceğiz"



ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Fenerbahçe taraftarı bunu özlemişti... Kötü geçen yılların ardından iyi bir kadro kuran sarı-lacivertliler, Gazişehir'i farklı yendi. Taraftar şampiyonluk şarkıları söyledi.

.

TOLGA KATKI VERDİ

Fenerbahçe'de 74. dakikada oyuna dahil olan Tolga Ciğerci verdiği kilit pasla dikkat çekti. Sahaya girdikten 1 dakika sonra atılan golün hazırlayıcısı olmayı başardı. Dirar'ın attığı gol öncesinde verdiği iki pasla Gazişehir'den 5 kişiyi eksiltti.



DİRAR ALKIŞ TOPLADI

Bayern Münih maçında ıslıklanan Nabil Dirar'a Kadıköy'de büyük destek vardı. Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte görev alan tecrübeli futbolcu iyi oyununu bir de golle süsledi. Tribünler uzun süre onun adını haykırdı.