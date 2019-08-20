Alper Potuk’tan yüzde 40 indirim - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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’tan yüzde 40 indirim

Alper Potuk’tan yüzde 40 indirim

Ücretinde fedakarlık yapan Alper için Başkan Koç “ dünyasında eşine az rastlanan bir olay” dedi.

, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 'un ücretini, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirdi. Sarılacivertli kulübün başkanı , "Bir oyuncunun, sözleşme süresi aynı kalarak daha önce yapılmış olan sözleşmesinde yüzde 40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi, dünyasında eşine az rastlanır bir olay" ifadesini kullanırken; Alper Potuk da "F.Bahçelilik gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Bundan sonra birlik olma zamanı" açıklamasında bulundu.
  1. 20.8.2019
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