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20 Ağustos 2019, Salı
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Fişi erken çekti

Fişi erken çekti

’nda ’i konuk eden sarı-lacivertliler 24 dakikada attığı 3 golle maçı kopardı, 4 ve 5’inci goller ikinci yarı geldi.

, 'nda 'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, karşılaşmanın ilk 24 dakikasında attığı 3 golle işi erkenden bitirdi. Mücadeleye fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler 7'nci dakikada Moses'in penaltı golüyle öne geçerken, 13'te ise yine Moses bu kez penaltı atışından yararlanamadı. 17'de Vedat Muriç aradaki farkı 2'ye çıkartırken, 24'te ise Emre Belözoğlu penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, baştan sona üstün bir oyun sergileyen F.Bahçe'nin 4'üncü golünü 74'te Dirar kaydetti. Perdeyi kapatan isim ise 88'de genç Ferdi oldu ve F.Bahçe evinde 5-0'lık muhteşem galibiyetle ilk haftayı lider tamamladı. Bu arada F.Bahçe'nin, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıdaki istatistikleri ise inanılmazdı. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı. Topla oynamada %86'ya 14'lük oran sağlayan sarı-kanaryalar hem farklı galibiyet hem de gösterdiği bu performansla taraftarını adeta mest etti.
  1. 20.8.2019
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