Fenerbahçe'den Leiva ve Radu yoklaması - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Leiva ve Radu yoklaması

'den Leiva ve Radu yoklaması

Fenerbahçe'den Leiva ve Radu yoklaması

Sol bek Durmisi için Lazio ile görüşen 'nin, İtalyan ekibinin Brezilyalı ön liberosu Lucas Leiva ve Rumen stoperi Stefan Radu için de nabız yokladığı iddia edildi. Çizme basını, 32 yaşındaki Radu'nun çıkışına izin verilebileceğini belirtirken, Leiva'yı ise teknik direktör Inzaghi'nin bırakmak istemediği ifade edildi.

Sol bek Durmisi için Lazio ile görüşen 'nin, İtalyan ekibinin Brezilyalı ön liberosu Lucas Leiva ve Rumen stoperi Stefan Radu için de nabız yokladığı iddia edildi. Çizme basını, 32 yaşındaki Radu'nun çıkışına izin verilebileceğini belirtirken, Leiva'yı ise teknik direktör Inzaghi'nin bırakmak istemediği ifade edildi.

  1. 16.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Leiva ve Radu yoklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN