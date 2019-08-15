Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 1 stoper daha!

Fenerbahçe'de transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere transferde iyi haber geldi. Sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında defans bloğundaki sıkıntıya dikkati çeken Ersun Yanal, Manchester United'ın yıldızı ile bu bölgeyi dolduracağını düşünüyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
15 Ağustos 2019 Perşembe 21:05
Güncelleme: 15.08.2019 21:05
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Fenerbahçe taraftarını beklediği transfere kavuşuyor.
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Sarı-lacivertliler uzun süredir defans hattı için çalışmalarına devam ederken herhangi bir sonuç alamamıştı.
Eski futbolcuları Simon Kjaer'i takıma geri kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Danimarkalı yıldızın menajerinin Sevilla'da kalacağını açıklamasının ardından geri adım attı.
Taraftarın gözdesi konumunda olan Kolarov için ise girişimlerine devam eden sarı-lacivertliler, tam bir çıkmaza giren transfer için son kozlarını oynuyor.
Yeni sezon öncesi Serdar Aziz ve Hasan Ali'nin sakatlığı teknik direktör Ersun Yanal'ı düşündürürken savunma hattına bir an önce takviye yapılması isteğini yönetime iletmişti.