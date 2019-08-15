Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 1 stoper daha!

Fenerbahçe'de transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun kadro planlaması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere transferde iyi haber geldi. Sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında defans bloğundaki sıkıntıya dikkati çeken Ersun Yanal, Manchester United'ın yıldızı ile bu bölgeyi dolduracağını düşünüyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:05 Güncelleme: 15.08.2019 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





