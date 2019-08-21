Fenerbahçe'de Ferdi Eljif'i sollayabilir

Gazişehir'e 5. golü atan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fileleri sarsan en genç üç ismin arasına adını yazdı. 2007-08'den bu yana Eljif Elmas (18 yıl, 11 ay, 23 gün) ve Salih Uçan'ın (19 yıl, 2 ay, 11 gün) ardından, Kadıoğlu (19 yıl, 10 ay, 12 gün) listeye girdi. Ferdi'nin transferiyle 16 milyon euro'ya Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın rekorunu kırabileceği konuşuluyor.



HOLLANDA'DA YANKILANDI

Ferdi Kadıoğlu'nun golü Hollanda'da geniş yer buldu. Voetbal.com, "Sonunda ilk lig maçına çıktı. Nijmegen'den alınan futbolcu, şansını iyi kullandı" dedi. Vi.nl sitesi "Çıktığı ilk lig maçında kendini göstermeyi başardı" diye yazdı.