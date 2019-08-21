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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Ferdi Eljif'i sollayabilir

Fenerbahçe'de Ferdi Eljif'i sollayabilir

Geçen sezon geldiği 'de şans bulamayan 'nun, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından sık kullanılması bekleniyor.

Gazişehir'e 5. golü atan 19 yaşındaki futbolcu, formasıyla 'de fileleri sarsan en genç üç ismin arasına adını yazdı. 2007-08'den bu yana (18 yıl, 11 ay, 23 gün) ve 'ın (19 yıl, 2 ay, 11 gün) ardından, Kadıoğlu (19 yıl, 10 ay, 12 gün) listeye girdi. Ferdi'nin transferiyle 16 milyon euro'ya 'ye giden Eljif Elmas'ın rekorunu kırabileceği konuşuluyor.

HOLLANDA'DA YANKILANDI
'nun golü 'da geniş yer buldu. Voetbal.com, "Sonunda ilk lig maçına çıktı. Nijmegen'den alınan futbolcu, şansını iyi kullandı" dedi. Vi.nl sitesi "Çıktığı ilk lig maçında kendini göstermeyi başardı" diye yazdı.

  1. 21.8.2019
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