Fenerbahçe'de Ferdi Eljif'i sollayabilir
Geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu'nun, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından sık kullanılması bekleniyor.
Gazişehir'e 5. golü atan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de fileleri sarsan en genç üç ismin arasına adını yazdı. 2007-08'den bu yana Eljif Elmas (18 yıl, 11 ay, 23 gün) ve Salih Uçan'ın (19 yıl, 2 ay, 11 gün) ardından, Kadıoğlu (19 yıl, 10 ay, 12 gün) listeye girdi. Ferdi'nin transferiyle 16 milyon euro'ya Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın rekorunu kırabileceği konuşuluyor.
HOLLANDA'DA YANKILANDI
Ferdi Kadıoğlu'nun golü Hollanda'da geniş yer buldu. Voetbal.com, "Sonunda ilk lig maçına çıktı. Nijmegen'den alınan futbolcu, şansını iyi kullandı" dedi. Vi.nl sitesi "Çıktığı ilk lig maçında kendini göstermeyi başardı" diye yazdı.
- 21.8.2019
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