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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'la profesyonel sözleşmeye yapıldı

Fenerbahçe İdil Saçalır'la profesyonel sözleşmeye yapıldı

Kadın Takımı'nda . Sarı-Lacivertliler Kadın Basketbol'da, altyapısında yetişen ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2002 doğumlu sporcuyla 4 yıllık mukavele imzalandı.

İdil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takımla Kadınlar Süper Ligi ve pilot takım konumundaki Gelişim'le de Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde forma giyeceği belirtildi.

  1. 21.08.2019
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