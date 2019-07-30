Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Resmi siteden açıklama geldi | Son dakika haberleri

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bria Hartley'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bria Hartley ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Fransa pasaportuna da sahip Birleşik Amerikalı oyuncu guard pozisyonunda forma giyiyor.

30 Eylül 1992'de New York'ta dünyaya gelen Hartley, basketbola doğduğu yer olan North Babylon Lisesi'nde başladı. 2010 yılında kolej tercihini Connecticut Üniversitesi'nden yana kullanan oyuncu, dört sezon boyunca takımının vazgeçilmez ilk beş oyuncusu olurken kolej kariyerini 12.9 sayı, 3.5 ribaund, 3.3 asist ve 1.6 top çalma istatistikleriyle tamamladı ve Connecticut ile iki kez ulusal şampiyonluğa ulaştı.

2014 WNBA Draft'ında Seattle Storm tarafından 1. tur, 7. sırada draft edildi. İlk sezonunda WNBA'de Yılın En İyi Çaylak Beşine seçildi. Avrupa kariyerine Macaristan ekibi Sopron ile başladı. 2015-16 sezonunda yolu Türkiye'ye düşen Bria Hartley, Mersin Büyükşehir Belediye forması giydi. İlk sezonunda Mersin ekibiyle 28 lig maçına çıktı ve 13.8 sayı, 3.1 ribaund, 3.6 asist, 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı. Sonraki sezonda da Mersin ekibiyle mücadele eden Fransız guard, 29 maçta 19.1 sayı, 3 ribaund, 4.7 asist ortalamaları tutturdu ve o sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin sayı kraliçesi oldu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren oyuncu WNBA'de ise New York Liberty forması giyiyor.

Bria Hartley 2018 yılında anne tarafından sahip olduğu haklarla birlikte Fransa vatandaşlığına geçerek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa forması da giydi ve gümüş madalya kazandı.

Oyuncumuza Galatasaray'a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz."