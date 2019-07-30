Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Resmi siteden açıklama geldi | Son dakika haberleri
Son dakika haberine göre; Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Fenerbahçe'de tamamlayan ABD'li oyuncu Bria Hartley'i kadrosuna kattı. 26 yaşında olan ve oyun kurucu pozisyonunda oynayan Hartley ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bria Hartley'i transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bria Hartley ile bir yıllık anlaşmaya vardı. Fransa pasaportuna da sahip Birleşik Amerikalı oyuncu guard pozisyonunda forma giyiyor.
30 Eylül 1992'de New York'ta dünyaya gelen Hartley, basketbola doğduğu yer olan North Babylon Lisesi'nde başladı. 2010 yılında kolej tercihini Connecticut Üniversitesi'nden yana kullanan oyuncu, dört sezon boyunca takımının vazgeçilmez ilk beş oyuncusu olurken kolej kariyerini 12.9 sayı, 3.5 ribaund, 3.3 asist ve 1.6 top çalma istatistikleriyle tamamladı ve Connecticut ile iki kez ulusal şampiyonluğa ulaştı.
2014 WNBA Draft'ında Seattle Storm tarafından 1. tur, 7. sırada draft edildi. İlk sezonunda WNBA'de Yılın En İyi Çaylak Beşine seçildi. Avrupa kariyerine Macaristan ekibi Sopron ile başladı. 2015-16 sezonunda yolu Türkiye'ye düşen Bria Hartley, Mersin Büyükşehir Belediye forması giydi. İlk sezonunda Mersin ekibiyle 28 lig maçına çıktı ve 13.8 sayı, 3.1 ribaund, 3.6 asist, 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı. Sonraki sezonda da Mersin ekibiyle mücadele eden Fransız guard, 29 maçta 19.1 sayı, 3 ribaund, 4.7 asist ortalamaları tutturdu ve o sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin sayı kraliçesi oldu. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren oyuncu WNBA'de ise New York Liberty forması giyiyor.
Bria Hartley 2018 yılında anne tarafından sahip olduğu haklarla birlikte Fransa vatandaşlığına geçerek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa forması da giydi ve gümüş madalya kazandı.
Oyuncumuza Galatasaray'a hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz."
- 30.07.2019
- Güncelleme: 30.07.2019 10:24
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Resmi siteden açıklama geldi | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.