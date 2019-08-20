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20 Ağustos 2019, Salı
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'nin 38'lik starı

Fenerbahçe'nin 38'lik starı Emre Belözoğlu

Sarı-lacivertliler, karşısında 45 dakikada 3 farkı yakalarken, yıldız oyuncu, 1 gol ve 1 asistin yanı sıra sergilediği başarılı performansla sivrildi.

'nın tercihinin ne kadar doğru olduğu dün bir kez daha ortaya çıktı. 4 sezon aradan sonra sarı-lacivertli takıma dönen futbolcu, bin 542 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te karşısında giymişti. Teknik direktör 'ın karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Emre Belözoğlu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Sarı-lacivertliler ilk yarıda 3 farklı skor yakalarken, Emre Belözoğlu 1 gol ve 1 asistin yanı sıra sergilediği etkili performansla takımın en iyilerinden biri oldu. Tecrübeli futbolcu özellikle atakları yönlendirme ve pas oyununda etkili bir performans sergiledi. Emre Belözoğlu, 74. dakikada yerini Dirar'a bırakırken taraftarların alkışları arasında yedek kulübesindeki yerini aldı.

SONU GÜZEL OLSUN
Maça damga vuran Emre Belözoğlu, taraftarların beklentisini karşılamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Başarılı futbolcu, "Benim buradaki görevim aidiyet duygusunu artırmak. Takım arkadaşlarımın iyi günde kötü günde yanında olacağım. İyi başlangıç oldu. Sonu da güzel olsun" diye konuştu.

Başarılı futbolcu, 17. Dakikada Vedat Muriç'in attığı golün asistini yaptı. Yetinmedi 24'te de kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

  1. 20.8.2019
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