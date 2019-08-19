Fenerbahçe Frey'i kiralık gönderdi
Fenerbahçe sosyal medya hesabı üzerinden, yeni sezonda takımda düşünülmeyen İsviçreli golcüsü Michael Frey'i satın alma opsiyonu ile birlikte Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.
Fenerbahçe, yeni sezonda teknik direktör Ersun Yanal tarafından takımda düşünülmeyen İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey'i resmen kiraladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi.
25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.
Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.
- 19.08.2019
- Güncelleme: 19.08.2019 16:19
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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