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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Frey'i kiralık gönderdi

Fenerbahçe Frey'i kiralık gönderdi

sosyal medya hesabı üzerinden, yeni sezonda takımda düşünülmeyen İsviçreli golcüsü 'i satın alma opsiyonu ile birlikte Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak gönderdiğini açıkladı.

, yeni sezonda teknik direktör tarafından takımda düşünülmeyen İsviçreli forvet oyuncusu 'i resmen kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır" denildi.

25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye Zürich takımından transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen golcü oyuncu, çıktığı 22 maçta 5 gol kaydetti.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda oyuncuyla ilgili, "Frey Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok" ifadelerini kullanmıştı.


  1. 19.08.2019
  2. Güncelleme: 19.08.2019 16:19
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