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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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'de sözleşmesi biten Volkan: Çok özledim

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Volkan: Çok özledim

Sözleşmesi henüz uzatılmayan 'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, kalp koydu.

Sözleşmesi henüz uzatılmayan 'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, kalp koydu.

  1. 12.8.2019
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