Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Volkan: Çok özledim

Sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan Demirel'in bayram mesajı dikkat çekti. 38 yaşındaki kaleci, Instagram hesabından kızları Yade ve Yeda ile bir fotoğrafını paylaşarak, "Sevdiklerinizle iyi bayramlarınız olsun ...#çok özledim" notunu düştü. Volkan'ın eşi Zeynep, fotoğrafa, "Biz de çok özledik" yorumunu yapıp, sarı lacivert kalp koydu.