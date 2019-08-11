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11 Ağustos 2019, Pazar
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Zanka'yı duyurdu!

Fenerbahçe Zanka'yı duyurdu!

'de Zanka transferinde mutlu son... Sarı-lacivertliler, Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan , soluğu 'de aldı. Sarı lacivertli kulüp, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen'i tranfser ettiklerini resmi sitesinden duyurdu. Tecrübeli savunmacının eksik belgeleri nedeniyle geciken transferin resmen bitirildiği dün akşamki karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala açıklandı.

  1. 11.8.2019
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