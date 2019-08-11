Fenerbahçe Zanka'yı duyurdu!
Fenerbahçe'de Zanka transferinde mutlu son... Sarı-lacivertliler, Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, soluğu İngiltere'de aldı. Sarı lacivertli kulüp, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen'i tranfser ettiklerini resmi sitesinden duyurdu. Tecrübeli savunmacının eksik belgeleri nedeniyle geciken transferin resmen bitirildiği dün akşamki Sivasspor karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala açıklandı.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Fenerbahçe Zanka'yı duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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