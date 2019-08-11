Fenerbahçe Zanka'yı duyurdu!

Bir süredir savunma hattını güçlendirmek için oyuncu arayışında olan Fenerbahçe, soluğu İngiltere'de aldı. Sarı lacivertli kulüp, 'Zanka' lakaplı Mathias Jattah-Njie Jorgensen'i tranfser ettiklerini resmi sitesinden duyurdu. Tecrübeli savunmacının eksik belgeleri nedeniyle geciken transferin resmen bitirildiği dün akşamki Sivasspor karşılaşmasının başlamasına dakikalar kala açıklandı.