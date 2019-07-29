Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex lisansı aldı
Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, U20 ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim.
Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, U20 ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilirim" dedi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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