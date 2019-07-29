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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin efsane ismi Alex lisansı aldı

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex lisansı aldı

efsanesi Alex De Souza, ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim.

efsanesi Alex De Souza, ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilirim" dedi.

  1. 29.7.2019
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