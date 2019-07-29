Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex lisansı aldı

Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza, U20 ekiplerini çalıştırmak için gerekli olan B lisansını aldığını açıkladı. Brezilyalı yıldız, "Son birkaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilirim" dedi.



