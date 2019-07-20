Fenerbahçe Berke'yi Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır. Kalecimize başarılar dileriz."

Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibinde forma giyecek. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.

Westerlo'nun ikinci başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.



