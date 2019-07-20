Fenerbahçe Berke'yi Westerlo'ya kiraladı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer'i Belçika'nın Westerlo takımına 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe, Berke Özer'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır. Kalecimize başarılar dileriz."
Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar Belçika ekibinde forma giyecek. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.
Westerlo'nun ikinci başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.
- 20.07.2019
- Güncelleme: 20.07.2019 13:01
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
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Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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