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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Berke'yi 'ya kiraladı

Fenerbahçe Berke'yi Westerlo'ya kiraladı

, geçtiğimiz sezon Altınordu'dan ettiği kaleci 'i 'nın takımına 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

, 'in ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Berke Özer, 1 yıllığına Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiralanmıştır. Kalecimize başarılar dileriz."

Altay Bayındır'ın transferiyle 3. kaleci durumuna düşen Berke Özer, sezon sonuna kadar ekibinde forma giyecek. Yönetimin, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan 19 yaşındaki file bekçisini gelişmesi ve tecrübe kazanması için gönderme kararı aldığı ifade edildi.

'nun ikinci başkanlığını Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya yapıyor.

  1. 20.07.2019
  2. Güncelleme: 20.07.2019 13:01
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