Skrtel pes ediyor!

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin yaptığı teklif için uzun süredir olumsuz yanıt veriyordu. Sarı-lacivertliler; 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcuya 1 senelik 1.6 milyon euro önermişti. Glasgow Rangers ve Olympiakos ile yaptığı görüşmelerde de beklediği ücretleri alamayan Slovak futbolcunun Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin 1 yılı opsiyonlu senelik olacağı da ifade edildi.