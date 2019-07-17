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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Skrtel pes ediyor!

Skrtel pes ediyor!

transfer harekatını sürdürürken takımdaki sözleşmesi sona eren isimler için de tekliflerini sunuyor. Skrtel'de bunlardan biri, 34’lük stoperin Fenerbahçe’nin yeni teklifini kabul etmesi an meselesi.

Sözleşmesi sona eren isimlerden olan , 'nin yaptığı teklif için uzun süredir olumsuz yanıt veriyordu. Sarı-lacivertliler; 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcuya 1 senelik 1.6 milyon euro önermişti. Glasgow Rangers ve ile yaptığı görüşmelerde de beklediği ücretleri alamayan Slovak futbolcunun Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin 1 yılı opsiyonlu senelik olacağı da ifade edildi.

  1. 17.7.2019
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