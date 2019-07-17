Skrtel pes ediyor!
Fenerbahçe transfer harekatını sürdürürken takımdaki sözleşmesi sona eren isimler için de tekliflerini sunuyor. Skrtel'de bunlardan biri, 34’lük stoperin Fenerbahçe’nin yeni teklifini kabul etmesi an meselesi.
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin yaptığı teklif için uzun süredir olumsuz yanıt veriyordu. Sarı-lacivertliler; 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcuya 1 senelik 1.6 milyon euro önermişti. Glasgow Rangers ve Olympiakos ile yaptığı görüşmelerde de beklediği ücretleri alamayan Slovak futbolcunun Fenerbahçe'yle sözleşme uzatmaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun mukavelesinin 1 yılı opsiyonlu senelik olacağı da ifade edildi.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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