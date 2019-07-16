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16 Temmuz 2019, Salı
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Özil yüzünden ’i alamıyor

Özil yüzünden Fekir’i alamıyor

Mirror,? 'in 'i satamadığı için Nabil 'i transfer edemediğini yazdı. Kırmızı-beyazlıların, maaşının bir kısmını karşılamaya hazır olmasına rağmen Özil'e henüz hiçbir teklif gelmediği kaydedildi.

'in İspanyol ekiplerine kaptırılmak üzere olduğu belirtildi. F.Bahçe de Mesut'un yüksek maaşı nedeniyle geri adım atmıştı.

  1. 16.7.2019
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