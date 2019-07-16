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16 Temmuz 2019, Salı
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'den ayrılan ’da

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado Granada’da

, Roberto 'nun transferini resmen açıkladı. 34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İspanyol forvet bugün sağlık kontrolünden geçip, antrenmanlara başlayacak. Soldado, 'de geçen sezon 25 maçta 7 gol ve 6 asistle oynamıştı.

, Roberto 'nun transferini resmen açıkladı. 34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İspanyol forvet bugün sağlık kontrolünden geçip, antrenmanlara başlayacak. Soldado, 'de geçen sezon 25 maçta 7 gol ve 6 asistle oynamıştı.

  1. 16.7.2019
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