Fenerbahçe'den ayrılan Soldado Granada’da
Granada, Roberto Soldado'nun transferini resmen açıkladı. 34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İspanyol forvet bugün sağlık kontrolünden geçip, antrenmanlara başlayacak. Soldado, Fenerbahçe'de geçen sezon 25 maçta 7 gol ve 6 asistle oynamıştı.
Granada, Roberto Soldado'nun transferini resmen açıkladı. 34 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İspanyol forvet bugün sağlık kontrolünden geçip, antrenmanlara başlayacak. Soldado, Fenerbahçe'de geçen sezon 25 maçta 7 gol ve 6 asistle oynamıştı.
- 16.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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