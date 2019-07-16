''Eljif Elmas Napoli için müthiş olur''
Goran Pandev, Napoli'nin Eljif Elmas'ı transfer etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. Eski Galatasaraylı Makedon futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat İtalya'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.
Goran Pandev, Napoli'nin Eljif Elmas'ı transfer etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. Eski Galatasaraylı Makedon futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat İtalya'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.
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