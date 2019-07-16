''Eljif Elmas Napoli için müthiş olur'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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'' için müthiş olur''

''Eljif Elmas Napoli için müthiş olur''

, 'nin etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat 'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.

, 'nin etmesinin müthiş bir iş olacağını söyledi. futbolcu, "Eljif, Avrupa'nın en iyi genç yetenekleri arasında. Onunla konuştum, bana bir şey söylemedi. Fakat 'da oynamaktan mutlu olurdu. Orta sahanın her yerinde oynar, Napoli onun için uygun bir kulüp" ifadelerini kullandı.

  1. 16.7.2019
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