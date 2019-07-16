Elmas'a bir adım kaldı

Fenerbahçe ile 13 milyon euro ile başlayan pazarlığın 16 milyon euro+bonuslar üzerinde sonuçlandığı da ifade edildi. Napoli'nin Rog'un satışından gelecek 20 milyon euro'yu Eljif'in transferi için kullanacağı dile getirildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Elmas'ı 2017'da Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro'ya almıştı.