Elmas'a bir adım kaldı
Eljif Elmas için gözler artık KAP'ta... İtalyan Il Mattino gazetesi, Napoli'nin orta saha oyuncusu Marko Rog'un Eintracht Frankfurt'a satışını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, ardından Elmas'ın transferinin duyurulacağını belirtti.
Fenerbahçe ile 13 milyon euro ile başlayan pazarlığın 16 milyon euro+bonuslar üzerinde sonuçlandığı da ifade edildi. Napoli'nin Rog'un satışından gelecek 20 milyon euro'yu Eljif'in transferi için kullanacağı dile getirildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Elmas'ı 2017'da Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro'ya almıştı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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