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16 Temmuz 2019, Salı
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Elmas'a bir adım kaldı

Elmas'a bir adım kaldı

Eljif Elmas için gözler artık KAP'ta... İtalyan Il Mattino gazetesi, 'nin orta saha oyuncusu Marko Rog'un 'a satışını tamamlamak üzere olduğunu belirterek, ardından Elmas'ın transferinin duyurulacağını belirtti.

ile 13 milyon euro ile başlayan pazarlığın 16 milyon euro+bonuslar üzerinde sonuçlandığı da ifade edildi. 'nin Rog'un satışından gelecek 20 milyon euro'yu Eljif'in transferi için kullanacağı dile getirildi. Fenerbahçe, 19 yaşındaki Elmas'ı 2017'da Makedonya temsilcisi Rabotnicki'den 180 bin euro'ya almıştı.

  1. 16.7.2019
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