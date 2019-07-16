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16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçeli ’a kancası

Fenerbahçeli Alper Potuk’a Sivas kancası

Kadroda düşünülmeyen için devrede... Kırmızı- beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödemek şartıyla kiralama önerisi sundu.

de 1.8 milyon euro'luk maliyeti olan tecrübeli ismi göndermek istiyor. Alper'in tavrına göre bu transferin şekilleneceği ifade edildi.

  1. 16.7.2019
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