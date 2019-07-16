Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar günü

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre Belözoğlu ile birlikte bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisi için yönetim kurulu bugün kararını verecek. Başkan Ali Koç'un da Yanal'ın ısrarcı tavrından dolayı Volkan'ın bir yıl daha forma giymesine sıcak baktığı belirtildi.