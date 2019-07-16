Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar günü
Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri de Volkan Demirel... Tam 17 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren tecrübeli kalecinin kulüpteki geleceği belli olacak.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın Emre Belözoğlu ile birlikte bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisi için yönetim kurulu bugün kararını verecek. Başkan Ali Koç'un da Yanal'ın ısrarcı tavrından dolayı Volkan'ın bir yıl daha forma giymesine sıcak baktığı belirtildi.
- 16.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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