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16 Temmuz 2019, Salı
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'de için karar günü

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için karar günü

'de en çok konuşulan isimlerden biri de ... Tam 17 sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren tecrübeli kalecinin kulüpteki geleceği belli olacak.

Teknik direktör 'ın Emre Belözoğlu ile birlikte bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisi için yönetim kurulu bugün kararını verecek. Başkan 'un da Yanal'ın ısrarcı tavrından dolayı Volkan'ın bir yıl daha forma giymesine sıcak baktığı belirtildi.

  1. 16.7.2019
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